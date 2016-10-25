Москва, 25 октября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В ответ на резонансное выступление Константина Райкина, в котором он призвал противостоять попыткам цензуры в искусстве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил разницу между цензурой и госзаказом, сообщает пресс-служба Кремля.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Дмитрия Пескова, цензура в России недопустима, но государство имеет полное право заказывать тему произведений искусства, если эти произведения финансируются из бюджетных средств.

Песков при этом подчеркнул, что есть театральные и иные постановки, осуществляемые за государственный счет. Поэтому, если государство дает на них деньги, то государство вправе заказывать произведение искусства на ту или иную тему. Не нужно путать цензуру с заказом государства, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Те произведения искусства, создание которых проходит без привлечения государственных денег, то от них лишь требуется соблюдение положений действующего законодательства, в том числе — о противодействии экстремизму и т.д., отметил Дмитрий Песков.