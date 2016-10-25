Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Тариф платежей на капремонт жилых многоквартирных домов с 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге планируется увеличить на 50 копеек за один квадратный метр. В настоящее время петербургский тариф является одним из самых низких в стране, благодаря чему, в том числе, обеспечивается его высокая собираемость.

Images Money Взносы на капремонт

Как сообщало ИА REGNUM, в августе с предложением повысить тариф на 50 копеек выступил глава городского Жилищного комитета Валерий Шиян. По его словам, средняя стоимость платежа на капремонт с 1 кв. метра жилплощади составит 3,5 рубля.

Законопроект о повышении тарифа с нового года уже подготовлен Жилищным комитетом, отмечает издание «Деловой Петербург». «Сейчас минимальная ставка составляет 2,5 рубля с 1 кв. м общей площади квартиры (кирпичный дом 1970−1980-х годов постройки при отсутствии лифта), максимальная — 3,5 рубля с 1 кв. м в случае проживания в доме дореволюционной постройки без подъемника», — поясняет источник.

Как сообщил в начале сентября текущего года «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Санкт-Петербурга, за восемь месяцев 2016 года собрано более 2,2 миллиарда рублей. Для сравнения: за весь 2015 год было собрано 2,6 миллиардов рублей. В текущем году ожидается увеличение общей суммы взносов более чем на 15% — до уровня более 3 млрд рублей. В зависимости от типа многоквартирного дома, платежи с 2015 года составляют от 2 рублей 50 копеек до 3 рублей 50 копеек. В Санкт-Петербурге уровень собираемости составляет 85%, отмечают в региональном Фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная программа капремонта сформирована Жилищным комитетом Санкт-Петербурга на срок 25 лет. В нее включены все многоквартирные дома города, за исключением зданий, признанных аварийными.

Очередность проведения капремонта определяется в соответствии с критериями оценки состояния многоквартирных домов, а именно — продолжительностью эксплуатации и физическим износом.