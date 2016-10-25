Нижний Новгород, 25 октября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Нижегородской области за 9 месяцев 2016 года изъято 1546 фальшивых купюр и 5 монет на общую сумму более 4,5 млн рублей, 12 поддельных купюр на сумму 1200 долларов.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МВД РФ, более 88% поддельных купюр, обнаруженных на территории региона, выявлены в банковских учреждениях или при пересчёте выручки в торговых организациях.

По данным полиции, в суд 7 направлены уголовных дел в отношении 6 обвиняемых в изготовлении, хранение, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

В производстве следователей находятся 411 уголовных дел данной категории. Оперативными подразделениями установлено 5 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.