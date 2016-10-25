Астана, 25 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил намаз в мечети пророка Мухаммада в Медине, сообщает сегодня, 25 октября, пресс-служба главы страны. Назарбаев находится в Королевстве Саудовская Аравия с официальным визитом.

akorda.kz Нурсултан Назарбаев в Саудовской Аравии

«По прибытии в город Медина глава государства провел встречу с губернатором провинции принцем Фейсалом бен Салманом Аль Саудом. Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил мечеть пророка Мухаммада в Медине, где совершил намаз, а также ознакомился с архитектурой и интерьером мечети Масджид ан-Набави. Далее президент Казахстана прибыл в город Эр-Рияд, где состоятся переговоры с Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении.

Назарбаев также встретился с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества Иядом ибн Амином Мадани, с которым обсудил «ключевые аспекты двустороннего взаимодействия».

Кроме того, президент Казахстана встретился с представителями деловых кругов Королевства Саудовская Аравия.

«На сегодняшний день имеется возможность значительно увеличить объем товарооборота между нашими странами, который по итогам 2015 года составил 16,3 млн долларов (1 млрд рублей). На сегодняшний день в Казахстане действуют 17 предприятий с участием саудовской стороны», — отметил президент Казахстана.

Назарбаев пригласил бизнесменов инвестировать в республику и отметил: «Казахстан готов оказать всестороннюю поддержку в этом. К примеру, инвестор освобождается от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного налога сроком на 10 лет, налога на имущество на 8 лет».

В ходе встречи с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром бен Мухаммадом Хаджаром стороны подвели итоги совместной работы: общая сумма совместных проектов банка с Казахстаном превысила 1,3 млрд долларов (около 81 млрд рублей). В 2015 году ИБР было принято 4 проекта на сумму 665 млн долларов (41,4 млрд рублей).

Отметим, что представители исламских стран воспринимают казахстанского президента подчеркнуто позитивно — к примеру, директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Абдулазиз Осман Ат-Туэйджри ранее назвал Нурсултана Назарбаева «активным лидером исламского мира».

Добавим также, что в сентябре МИД Казахстана выступил с заявлением в поддержку ислама и развития мусульманской общины.