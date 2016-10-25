Лондон, 25 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Специалисты из Великобритании и США пришли к выводу, что небольшая ложь, приводящая к некоторой выгоде для человека, является стимулом для нервной системы. В дальнейшем люди могут приспосабливаться к систематическим обманам, сообщает The Guardian.

Цитата из к/ф «Лжец, лжец». Реж. Джон Шедьяк. 1997. США Ложь

Ученые провели эксперимент с участием 80 добровольцев, которых разбили на пары. Им нужно было играть в игру — определить количество монет в банке, показанной на мониторе, от чего зависел их заработок. При этом в каждой паре присутствовал сообщник ученых, заранее знавший о числе монет, что давало ему возможность обманывать своих компаньонов.

В ходе игры сообщники ученых все больше лгали своим напарникам. При этом активность миндалин в их мозге сначала была повышенной, однако позже стала снижаться. Исследователи сделали вывод, что мог приспособился к систематической лжи. По их мнению, подобным образом мозг привыкает к повышенному риску или насилию. Однако подтвердить или опровергнуть это могут новые исследования.