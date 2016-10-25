Брянск, 25 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Ущерб в 61 млн рублей был причинен загрязнением реки Сев в Брянской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, вред был причинен заводом «Умалат», который сбросил в реку неочищенные сточные воды. Это привело к гибели рыбы и иных водных биологических ресурсов.

U.S. Fish and Wildlife Service Мёртвая рыба

«Документы Управлением направлены в Брянскую природоохранную прокуратуру для дальнейших процессуальных действий», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что заявления о загрязнении реки появились в июле 2016 года. Сообщалось о том, что в реке было обнаружено пятно длиной в 5 км. Особо обеспокоены были сотрудники заповедника «Брянский лес», на территории охранной зоны которого протекает река Нерусса, которая сливается с рекой Сев. По данным сотрудников, если бы пятно дошло до заповедных вод, то случилась бы настоящая экологическая катастрофа.

При этом региональный департамент природных ресурсов и экологии оценил ущерб всего в 9,4 млн рублей.

Завод ЗАО «Умалат» находится в городе Севск Брянской области. Предприятие специализируется на производстве рассольных сыров.