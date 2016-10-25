Ростов-на-Дону, 25 октября, 2016, 15:28 — ИА Регнум.

Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит законность трансфера иранского легионера Сердара Азмуна из казанского «Рубина» в «Ростов». Соответствующие оригиналы документов уже направлены адресатам. Как скоро будет вынесено заключение, юрист Михаил Прокопец предположить затруднился. Вместе с тем, адвокат уверен в положительном исходе. Об этом пишет ТАСС.

fc-rostov.ru Форвард «Ростова» Сердар Азмун

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в июле 2015 года «Ростов» до конца сезона 2015/16 взял форварда у «Рубина» в аренду с первоочередным правом выкупа. В составе жёлто-синих Азмун сыграл 25 матчей, в которых забил девять голов, и завоевал «серебро» чемпионата России.

Затем казанцы отказались отдавать ценного игрока. Тогда иранец самовольно покинул расположение казанского клуба и подписал контракт с ростовчанами. Казанцы пожаловались на нападающего в Российский футбольный союз и Российскую футбольную премьер-лигу, которые всё-таки разрешили Азмуну выступать за «Ростов».

В июле 2016 года «Рубин» сделал заявление в отношении Азмуна. В ответ на него «Ростов» посоветовал коллегам «унять эмоции и сосредоточиться на правовой стороне вопроса». По мнению жёлто-синих, оценку происходящему могут дать только эксперты FIFA.

«Полностью дело о переходе Азмуна из «Рубина», конечно, не закрыто. Решён только вопрос его регистрации за «Ростов». Спор между Сердаром и «Рубином», думаю, будет продолжаться ещё долго», — цитирует Михаила Прокопца Чемпионат.com.



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