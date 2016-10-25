Краснодар, 25 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Ураганный ветер, о котором предупреждали еще накануне синоптики, добрался до Краснодарского края. В кубанской столице, по сообщениям очевидцев, из-за порыва стихии 25 октября на пересечении улиц Красных Партизан и Брюсова накренились две опоры линии электропередачи. Нависшие над проезжей частью провода спровоцировали затор на этом участке дороги, который водители автомобилей стараются с опаской объехать.

23.mchs.gov.ru Непогода

Сюрпризы погоды уже активно начали обсуждать и пользователи в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Погода чудесная. Легкий октябрьский ветерок гнет за окном арматуру…», — написала Марина Ш в группе «Жесть Краснодара» ВКонтакте.

«Про арматуру очень актуально. У меня за окном парковка не достроенная с торчащей арматурой. И её колыхает как ветки деревьев», — согласился с ней Иван З.

Также сообщается о двух упавших на улице Российской деревьях.

«Возле взъезда на ЖК большой снесло крышу гаража, ветер бешеный», — пишут пользователи.

В Новороссийске ураган уже вырвал с корнем несколько деревьев на городских улицах, сорвал рекламные вывески и разбил несколько окон.

В связи с непогодой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам Кубани перейти на усиленный режим работы.

Поручение взять под особый контроль социальные объекты в связи ухудшением погодных условий дал сегодня, 25 октября, на комиссии по чрезвычайным ситуациям и исполняющий обязанности главы администрации Новороссийска Игорь Дяченко. Он распорядился привести в готовность все службы города для ликвидации возможных последствий ураганного ветра.

Особое внимание будет уделено детским садам, школам, больницам, учреждениям с круглосуточным пребыванием людей, а также контролю за работой объектов подачи и распределения воды, газа и электричества.

Одиноких маломобильных граждан о непогоде предупредят индивидуально. Организован подомовой обход. Предприятиям и владельцам частных домов рекомендовано защитить на зданиях окна с подветренной стороны, строительным организациям — закрепить краны и отказаться от проведения высотных работ.

Напомним, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по сильному ветру и волнению моря до конца 25 октября. Неблагоприятная погода сохранится и 26 октября.

По данным регионального ГУ МЧС России, до конца суток на Черноморском побережье ожидается ураганный ветер.

В Новороссийске его порывы могут достигать 35−38 м/с. Как сообщало ИА REGNUM, школьникам рекомендовано остаться дома и не ходить на уроки. Решение о посещении занятий на время урагана оставлено на усмотрение родителей.