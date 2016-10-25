Москва, 25 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В связи с обвинениями в живодерстве двух девушек из Хабаровска глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») призвал «более ответственно относиться к публикациям в социальных сетях — и пользователям и их модераторам», передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

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«Требование блокировать видео с кадрами насилия и умышленными правонарушениями и страницы их авторов было бы радикальным — мы не призываем оказывать давление на компании, владеющие социальными медиа», — отмечает парламентарий. При этом он указал на то, что «модераторам соцсетей нужно более сознательно подходить к размещаемым ими материалам».

«Например, видео с живодерством не должно быть в верхних строках рейтингов популярных видео, привлекая внимание тех, кто его еще не смотрел», — считает Пискарев.

Кроме того, депутат считает, что СМИ не должны формировать устойчивый образ преступника как «лихого парня, которому закон не писан». «Необходимо препятствовать распространению «отвратительного примера для подражания», и мы призываем администраторов соцсетей поддержать нас в рамках тех возможностей и инструментов, которыми они располагают», — говорит Пискарев.

Также, считает глава комитета, «требуют детальной разработки психологические меры по воздействию на подростков в части формирования их поведения, потому что готовить человека к жизни в безопасном обществе следует с «молодых ногтей».

Следствие переквалифицировало действия двух девушек, подозреваемых в жестоких убийствах кошек и собак в Хабаровске по другой статье, которая предусматривает более суровое наказание, сообщает региональный главк СКР. Вместо статьи «Жестокое обращение с животными» двум 17-летним подозреваемым вменяется статья «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По данным следствия, жертвами садисток стали не менее 15 животных и птиц, образцы биологических веществ животных изъяты криминалистами с места преступления. Также в ходе обыска в доме у одной из фигуранток дела был обнаружен череп кошки.