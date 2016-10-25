Джакарта, 25 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Граждане Индонезии, которые являются сторонниками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправляются на Филиппины, чтобы присоединится к террористическим организациям близким к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили представители агентства Индонезии по борьбе с терроризмом, сообщает 25 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик ИГИЛ

«Некоторые из них (граждане Индонезии, которые являются сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) тренируются на Филиппинах. Мы не располагаем точными данными, но речь может идти о десятках человек», — говорится в заявлении агентства Индонезии по борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее военные эксперты отмечали, что операция по освобождению иракского города Мосул, который является оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может вызвать поток боевиков в страны Юго-Восточной Азии.

В Малайзии в этом году арестовали более 100 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).