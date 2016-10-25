Минск, 25 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 25 октября, назначил новых послов и других чиновников, подчеркнув важность развития отношений с Западной Европой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.

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«От товарооборота, как главного показателя, никуда не деться. Представлять страну придется, но отвечать перед своей страной придется за конкретный товарооборот. Потому что это валюта, деньги. Это главный вопрос жизни нашего государства», — заявил Лукашенко, выступая перед новоназначенными.

Важность развития отношений с Германией, а также с Западной Европой в целом отметил Лукашенко при назначении нового белорусского посла в Берлине. Он также указал на ожидаемые деловые качества назначенцев. «Давление будет и на него большое, и на посольство в плане активизации. Это даже не активизация — там надо осуществлять прорыв, используя все факторы и методы работы», — сказал Лукашенко.

«Нам безмолвные руководители не нужны. Они должны высказывать свою позицию, отстаивать ее. Не защитил — значит, какая-то точка зрения посильнее была. Но своя точка зрения, особенно у посла, должна быть», — сообщил он.

По итогам рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко назначил новых послов: Денис Сидоренко стал послом Белоруссии в ФРГ, а Андрей Гринкевич — в Румынии. Назначения также получили зампреды исполкомов — областных и районных, в том числе города Минска. Назначен новый председатель Жодинского горисполкома. Кроме того, кресла ректоров займут новые люди.