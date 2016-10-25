Берлин, 25 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб проводят антитеррористическую операцию сразу в нескольких городах на востоке Германии. Об этом сообщает во вторник, 25 октября, газета Bild.

Soumya S Das Антитеррор

По данным издания, в мероприятиях, которые проводятся в городах Хильдбургхаузен, Шмалькальден, Йена и Зуль, участвуют силовики и подразделения быстрого реагирования SEK.

В полиции Германии подтвердили факт проведения операции, однако не сообщили подробностей рейда.

18 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала ввести дополнительные меры в области безопасности для борьбы с терроризмом.

По данным издания, Меркель считает необходимым увеличение численности полиции, расширение видеонаблюдения в общественных местах, а также возможное принятие новых законов для социальных медиа.

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