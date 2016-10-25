Волгоград, 25 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Волгоградской области растет недовольство жителей многоквартирных домов состоянием подъездов и кровель. Как сообщили ИА REGNUM в областной инспекции Госжилнадзора 25 октября, таких жалоб с начала года в инспекцию поступило почти 39% от общего числа обращений. Это на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

volganet.ru Квитанция на оплату ЖКХ

Волнует волгоградцев неудовлетворительное техническое состояние внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, кровель, конструктивных элементов зданий, лестничных клеток. А вот заявлений граждан по вопросам управления жилищным фондом стало меньше на 7,7%. Они составили 9,7% от общего количества.

Вторыми по количеству обращений стали вопросы соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. Таки жалоб — четверть от общего числа. Всего же с января по сентябрь в областную инспекцию Госжилнадзора от граждан и юридических лиц поступило 8,5 тыс. обращений.

Больше всего недовольств проявили жители Волгограда (63% или 5391 обращение). Среди муниципальных районов лидирует Городищенский (339 обращений), на втором месте — Среднеахтубинский (145 обращений), на третьем — Жирновский район (101).

Читайте также: Крупные хищения стоили экс-главе УК «Жильё-46» в Волгограде 6 лет свободы

Кто следующий?: В Волгограде ещё одна управкомпания может лишиться лицензии

Добавим, что в регионе продолжается наведение порядка в сфере ЖКХ. Так, на днях из-за неисполнения предписаний надзорного органа компанию ООО «ЖЭК» лишили права управления еще одним многоквартирным домом в Волгограде. На неисполнение управкомпанией своих прямых обязанностей по содержанию № 14 в поселке 40 Домиков Краснооктябрьского района Волгограда жители жаловались не раз. Текущий ремонт в многоэтажке не проводился, придомовая территория не убиралась. Надзорные органы дважды накладывали на УК административные штрафы общей суммой 200 тысяч рублей и выдавали предписания на устранение нарушений. Однако компания не отреагировала — теперь она лишается права управлять домом. Это уже четвертый такой случай в практике работы ООО «ЖЭК», в управлении которой находится 794 дома. Но пока о лишении лицензии вопрос не стоит.

Напомним, в настоящее время в регионе лицензировано 244 управкомпании, из них 161 организация имеет в управлении многоквартирные дома.

Как сообщало ИА REGNUM, нерадивые управляющие компании не только лишают домов, находящихся на обслуживании, но и наказывают рулем. Так, только за первые четыре месяца текущего года за недочеты в работе и нарушения управдомами было предъявлено штрафов на 7,7 миллиона рублей.