Брюссель, 25 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 25 октября в ходе пресс-конференции в Брюсселе, что размещение систем «Искандер» Россией в Калининграде является еще одним примером наращивания сил Москвой поблизости от границ стран-членов НАТО, сообщает NRK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Размещение ракет систем «Искандер» в Калининграде является еще одним примером наращивания сил России на границах стран-членов НАТО», — отметил он, добавив, что эти системы могут использоваться и для доставки ядерного оружия.

«Мы, без сомнения, озабочены наращиванием Россией военного присутствия поблизости от границ НАТО. Мы сталкиваемся с этой ситуацией на востоке, на юге, на востоке Средиземноморского региона, а также в Сирии, поблизости от нашего союзника Турции», — подчеркнул бывший премьер-министр Норвегии.

По словам генсека НАТО, блок отвечает «взвешенно и ответственно», и поэтому альянс проводит на протяжении долгого времени постепенное усиление коллективной безопасности блока в частности, развертывая новые подразделения в южной части альянса, создав силы быстрого реагирования, способные прийти на поддержку основным силам, а также в три раза увеличив группировку реагирования.

«Таким образом, мы отвечаем, но отвечаем взвешенно и ответственно, тогда как наши шаги носят оборонительный характер», — добавил он, отметив, что при реагировании на действия России важна взвешенность.