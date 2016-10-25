Астана, 25 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Партию водки без сопроводительных документов пыталась вывезти из России гражданка Казахстана, сообщает сегодня, 25 октября, Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.

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«Наряд пункта пропуска «Курмангазы авто» регионального управления Береговой охраны задержал 41-летнюю гражданку Казахстана, которая следовала из России в Казахстан на автомобиле «Газель». При досмотре транспорта стражи государственной границы обнаружили спиртные напитки — водку без акцизных марок, в количестве 2000 бутылок по 0,5 литра каждая», — говорится в сообщении Погранслужбы.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов Атырауской области.

Отметим, что раньше поток алкоголя шел в обратном направлении. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году глава Башкирии сетовал на ущерб, наносимый бюджету дешевой казахстанской водкой.

«Казахская «поллитровка» стоит 100−120 рублей, местного производства — почти в два раза дороже, — отмечал тогда глава Башкирии Рустэм Хамитов.

С тех пор ситуация изменилась. С начала 2016 года водка в Казахстана стала дорожать и к августу увеличилась в цене в среднем на 19,5%.

Самой дорогой оказалась водка в Астане — в среднем 2654 тенге за литр (500 рублей), в Чимкенте литр водки стоит 2481 тенге (468 рублей), самая низкая цена отмечена в Талды-Кургане — 1727 тенге (325 рублей) за литр.