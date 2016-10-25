Душанбе, 25 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Таджикистане проходят курсы по повышению навыков офицерского состава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС), которые проводят преподаватели Академии гражданской защиты МЧС России.

khf.tj В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана

Кроме оперативной подготовки таджикские спасатели пройдут тренинги по вопросам защиты населения и территорий, и по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях. Также, по словам заместителя председателя КЧС Мухаммаджона Салимзода, во время обучения особое внимание будет уделено Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Недельные курсы повышения квалификации таджикских спасателей проводятся в рамках реализации трехстороннего соглашения между КЧС Таджикистана, МЧС России и Международной организации гражданской обороны об оказании методической помощи, и продлятся до 30 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2016 года председатель КЧС Таджикистана Рустам Назарзода просил главу МЧС России Владимира Пучкова оказать помощь с подготовкой кадров.

Также следует отметить, что 5 августа 2016 года Таджикистан получил от России $1,65 млн (108,2 млн рублей по текущему курсу) на проект усиления потенциала по подготовке и реагированию в рамках Трастового Фонда ПРООН по развитию. Проект предусматривает создание Единой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укрепление технической базы спецподразделения КЧС по поисково-спасательным операциям — Центроспасса, а также проведение российскими спасателями тренингов для таджикских коллег.