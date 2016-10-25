Москва, 25 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Поставки в Россию апельсинов и мандаринов из Турции могут начаться в ближайшее время, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турецкие фрукты

«У меня пока таких данных нет, но со дня на день (поставки) пойдут», — сказал Булавин журналистам.

Вместе с тем на прошлой неделе во многих торговых сетях страны был зафиксирован ощутимый рост цен на цитрусовые. Например, апельсины, которые стали одними из самых доступных фруктов, внезапно подорожали в среднем на 15,7%, отмечает Росстат.

Решение о возобновлении ввоза сельскохозяйственной продукции было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана 10 октября.

В 2015 году крупнейшим импортером цитрусовых в Россию была Турция, на долю которой приходилось около 35 процентов импорта, или 538 058 тонн.

В конце сентября 2016 года Россельхознадзор запретил поставки цитрусовых из Египта, по мнению экспертов, для того, чтобы помочь Турции, которая вновь стала лучшим другом, вернуться на российский рынок.