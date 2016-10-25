Москва, 25 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В десяти библиотеках российской столицы с 1 ноября будут организованы профессиональные фотосессии и видеосъёмки. Информацию предоставил исполняющий обязанности генерального директора ГКУК Москвы «Дирекция культурных центров» Владимир Владимиров, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Пётр Иванов В библиотеке

«Площадки библиотек всё больше привлекают внимание не просто как место, где можно взять или почитать книгу, а как свободное пространство для творчества», — пояснил Владимиров.

По его словам, несколько центральных библиотек располагаются в старинных особняках, то есть сами здания являются объектом интереса фотографов-профессионалов. Владимиров пояснил, что в библиотеках есть много интересных интерьеров — как времён XIX века (библиотека имени Ивана Тургенева), так и современных.

Стоит отметить, что съёмки будут проводиться на платной основе. «И теперь организовать здесь съёмку стало возможным», — сказал Владимиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры Московской области Оксана Косарева заявила, что все библиотеки Московской области и в первую очередь муниципальные пройдут программу модернизации за три ближайших года.