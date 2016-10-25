Краснодар, 25 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Бюджет Краснодарского края может возобновить финансирование краевой программы «Краснодару — столичный облик». Однако произойдет это при выполнении местными властями ряда условий. Основное из них, которое необходимо выполнить администрации кубанской столицы, — подпрограмма должна обсуждаться с теми, кто живет в Краснодаре.

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Помимо общественного обсуждения нового этапа программы «Краснодару — столичный облик» краевые парламентарии предложили властям исправить допущенные муниципалитетом Краснодара финансовые нарушения, а также привлечь виновных к ответственности, пишет газета «КоммерсантЪ — Юг России». Встречу с руководством города, на которой будут обсуждены эти вопросы, комитеты Законодательного собрания Кубани планируют провести в ноябре. Парламентарии выразили готовность «поддержать разумные начинания городских властей Краснодара после того, как администрация учтет недоработки, выявленные при реализации программы».

Однако на сегодня у городских властей пока нет четкой программы действий на будущее, составленной с учетом мнения жителей Краснодара, нет ясности в том, что в первую очередь необходимо городу.

Напомним, краевая программа «Краснодару — столичный облик» была принята в 2007 году. Изначально на эти цели планировалось направить 6,7 млрд рублей, однако позже объем финансирования вырос. Так, в период с 2013 по 2017 год предполагалось освоить 27,7 млрд рублей. С 2007 по 2015 год на выполнение программы из краевого бюджета было выделено 11 млрд рублей, еще 3,2 млрд рублей и 0,7 млрд рублей направили городской и федеральный бюджеты.

Весной прошлого года тогдашний губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявлял, что, несмотря на экономические трудности, программа «Краснодару — столичный облик» продолжит действовать. В 2015 году в бюджете края на нее было предусмотрено более 500 миллионов рублей. Львиную доля этих средств — почти 380 миллионов — планировалось направить на строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети города.

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За время действия программы в кубанской столице была модернизирована городская инфраструктура — построены километры трамвайных и троллейбусных линий, обновлен городской транспорт, отремонтирована и реконструирована ливневая канализация, построены новые школы, детсады, спорткомплексы. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, контрольно-счетная палата выявила массу нарушений при реализации программы. Нарушения, которые выявили контролеры, касались стоимости и объемов выполненных работ, необоснованного и неэффективного использование средств и имущества, соблюдения Градостроительного кодекса РФ, законодательства при проведении закупок для муниципальных нужд в 2014 году. Речь идет о сумме в 397 млн рублей. Летом прошлого года программа была приостановлена.