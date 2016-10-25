ФК «Ростов» не хочет расставаться с голкипером Сосланом Джанаевым
Ростов-на-Дону, 25 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» планирует приложить максимум усилий, чтобы голкипер Сослан Джанаев продлил контракт с желто-синими. Какое решение примет сам вратарь, станет известно летом 2017 года, когда его действующий договор с донским коллективом подойдет к концу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в клубе.
По словам источника издания, безусловного лидера команды планируют оставить как минимум на два сезона, также будут улучшены финансовые условия его действующего контракта. Но окончательное решение самого вратаря будет зависеть от позиций в клубе Курбана Бердыева.
Отметим, что туркменский специалист занимает должность вице-президента ФК «Ростов» и одновременно является тренером команды. Контракт рассчитан до конца сезона 2016/17.
Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом была высока вероятность перехода Курбана Бердыева в столичный «Спартак», вслед за тренером планировал уйти и Джанаев. С «Ростовом» вратарь подписал трёхлетний контракт летом 2014 года. Стоит отметить, что в 22 матчах ворота Джанаева оставались «сухими». А по итогам сезона 2015/16 голкипер желто-синих был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.
По словам тренера «Ростова» Виталия Кафанова, у любого хорошего вратаря в карьере должны быть матчи, когда он своей игрой приносит своей команде положительный результат.
«У нас, у тренеров вратарей, считается, что хороший голкипер должен приносить своей команде 7−10 очков за сезон. Игра с «Аяксом» из этого разряда. Отбитый пенальти с ПСВ — один из ключевых моментов в матче. Большую роль играет психология. У него очень сильный характер. Вратарь — это тот, кто после испытаний и неудач не сломается. Судьба «побила» Джанаева очень сильно, не каждый после подобного поднимется», — отметил Кафанов.
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