Ростов-на-Дону, 25 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» планирует приложить максимум усилий, чтобы голкипер Сослан Джанаев продлил контракт с желто-синими. Какое решение примет сам вратарь, станет известно летом 2017 года, когда его действующий договор с донским коллективом подойдет к концу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

vk.com/fcrostov Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев

По словам источника издания, безусловного лидера команды планируют оставить как минимум на два сезона, также будут улучшены финансовые условия его действующего контракта. Но окончательное решение самого вратаря будет зависеть от позиций в клубе Курбана Бердыева.

Отметим, что туркменский специалист занимает должность вице-президента ФК «Ростов» и одновременно является тренером команды. Контракт рассчитан до конца сезона 2016/17.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом была высока вероятность перехода Курбана Бердыева в столичный «Спартак», вслед за тренером планировал уйти и Джанаев. С «Ростовом» вратарь подписал трёхлетний контракт летом 2014 года. Стоит отметить, что в 22 матчах ворота Джанаева оставались «сухими». А по итогам сезона 2015/16 голкипер желто-синих был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

По словам тренера «Ростова» Виталия Кафанова, у любого хорошего вратаря в карьере должны быть матчи, когда он своей игрой приносит своей команде положительный результат.

«У нас, у тренеров вратарей, считается, что хороший голкипер должен приносить своей команде 7−10 очков за сезон. Игра с «Аяксом» из этого разряда. Отбитый пенальти с ПСВ — один из ключевых моментов в матче. Большую роль играет психология. У него очень сильный характер. Вратарь — это тот, кто после испытаний и неудач не сломается. Судьба «побила» Джанаева очень сильно, не каждый после подобного поднимется», — отметил Кафанов.

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