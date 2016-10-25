Новосибирск, 25 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирске выпало около 30% месячной нормы осадков. Это около 10−15 см снега. Такие данные привел начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы мэрии Александр Ерохин. Климатологи же отмечают, что 24 и 25 октября выпал 21 мм осадков, что превышает последний рекорд 1969 года на 10 мм.

kristamonique Снегопад

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится еще несколько дней — сегодня днём, 25 октября, местами ожидается небольшой снег, большие осадки придут в ночь с 26 на 27 октября. А значит горожанам, которые сегодня утром уже простояли в 10-балльных пробках, придется запастись терпением.

Городские муниципальные службы хоть и чистят улицы, но избежать транспортного коллапса не удается. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел сегодня оперативное совещание. Градоначальник отметил, что, исходя из прогнозов синоптиков, предстоящие сутки будут малоснежными, и этот перерыв нужно использовать максимально для расчистки дорог, уборки тротуаров, остановочных пунктов и вывоза снега.

«Необходимо, не снижая темпов, максимально мобилизовать и синхронизировать работу городских служб и управляющих компаний в непростых погодных условиях. Все должны понимать меру своей ответственности», — заявил Анатолий Локоть.

По данным начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергея Райхмана, за сутки с улично-дорожной сети города было вывезено 8,5 тыс. кубометров снега. Чтобы не допустить гололедных явлений, дважды осуществлялась посыпка дорог песко-соляной смесью (2,4 тыс. тонны).

Однако, именно эти действия раскритиковал председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Алексей Носов.

«Дороги они солят, чтобы образовалась снежная «каша»… в голове у вас каша. Есть нормативка и технология содержания автомобильных дорог, которые предписывают перемещать снег в лоток, удалять накат полностью, а потом приступать к борьбе со скользкостью. Артем Скатов (депутат Заксобрания области, но 28 октября он официально вступит в должность вице-мэра Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) и Артем Роговский (пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя), вы уж там как ответственные за СМИ следите, чтоб сотрудники мэрии хоть не гордились тем, что нарушают требования нормативной документации, а то не ровен час они будут в интервью говорить, что снежные валы формируют у остановок и пешеходных переходов, потому что так и надо. А то, что им за это из года в год дорнадзор сотни предписаний выставляет, так это злые происки общественников и политических оппонентов», — написал Носов на своей странице в Facebook.

Но Райхман подчеркивает, что вчера и всю ночь городские службы расчищали дорожные магистрали от снега, формируя его в валы. «Из-за обильных осадков тротуары пришлось чистить дважды за ночь. С утра приступили к расчистке остановок, парковочных карманов. Сейчас ведутся работы по уборке снега с тротуаров и пешеходных переходов. Это основная задача на данный момент. Также в течение дня и предстоящей ночью продолжим вывозить снег, сформированный в валы», — заявил он.

Правда, по уверениям городских властей, чтобы не затруднять движение транспорта, интенсивная работа по расчистке проезжей части организована с 22 часов до 6 утра.

Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк и вовсе считает, что основной сложностью для дорожно-эксплуатационных учреждений и транспортного движения является присутствие на дорогах «крупномеров» и больших автомобилей. По его мнению, их колёса фактически не приспособлены к снежному покрову, что приводит к аварийным ситуациям, мешает движению и создаёт пробки на дорогах. И как следствие, в мэрии подготовлен проект распоряжения об ограничении въезда на территорию города многотоннажного транспорта в утренние и вечерние часы пик.

У мэра есть претензии и к работе управляющих компаний. Локоть считает, что они в плане очистки придомовых территорий от снега работают неоперативно. «Мы должны добиваться синхронности действий при неблагоприятных погодных условиях, чтобы все структуры города реагировали и ответственно выполняли свой фронт работ. Город начинается не с Красного проспекта, а с подъезда, двора. Придомовые территории надо убирать и привлекать для этого технику».

А вот в этом, как оказалось, управляющие компании схитрили. И. о. начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергей Елисеев отметил, что управляющими компаниями за прошедшие сутки было привлечено 1128 дворников и 45 единиц техники. «Это минимальный выход техники, — уверен он. — У новосибирских управляющих компаний есть возможность использовать для этих целей около 170 уборочных машин. Вчера в УК были направлены графики уборки дворовых территорий, которые в течение трёх суток должны быть выполнены».

«Это экзамен: если кто-то не справляется, будем делать организационно-кадровые выводы», — предупредил Анатолий Локоть.

Отметим, что по данным властей, 24 октября на дорогах Новосибирска работало около 200 единиц снегоуборочной техники. За сутки дорожники высыпали более 260 тонн песко-соляной смеси. При этом мэрия уже сообщила о том, что закупила еще пять современных малых дорожных машин.

Однако, все это не спасло мегаполис от многокилометровых десятибалльных пробок утром 25 октября. Город буквально стоял на протяжении нескольких часов.

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По данным сервиса Яндекс. Пробки, на 15:30 местного времени пробки на дорогах оцениваются в 6 баллов. В некоторых районах затруднения движения вызваны дорожными работами, где-то — ДТП. Уже привычно для последних дней заблокированы подъезды к мостам через реку Обь.

Напомним, что в прошлом году, правда месяцем позже, 24 ноября в Новосибирске прошел ледяной дождь — улицы и дороги сковало льдом. В ночь с 24 на 25 ноября в городе выпала десятидневная норма снега. Это также привело к дорожному коллапсу — были зафиксированы десятибалльные пробки. Но и тогда городские власти заявили, что сложившаяся в городе после дождя и снега ситуация находится под их контролем.

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