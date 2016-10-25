Москва, 25 октября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Стоимость патента для трудовых мигрантов в Москве на 2017 год останется на уровне 2016 года, заявил 25 октября глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. Он уточнил, что соответствующие поправки в столичное законодательство внесены Правительством Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Подготовленные поправки снижают региональный коэффициент, используемый при расчете стоимости патентов для трудовых мигрантов», — отметил Решетников.

Отметим, что стоимость патента состоит из двух частей и рассчитывается как произведение закрепленной Налоговым кодексом базовой величины стоимости патента и двух коэффициентов, первый из которых ежегодно устанавливается Минэкономразвития, а второй (региональный) утверждается на местах.

В ближайшее время Минэкономразвития официально утвердит федеральный коэффициент-дефлятор на 2017 год. Следовательно, если бы городские власти не внесли соответствующие поправки в региональное законодательство, это автоматически привело бы к росту стоимости патентов в столице. Поэтому правительством Москвы подготовлен законопроект о понижении регионального коэффициента, что обеспечит сохранение стоимости патента на нынешнем уровне — 4 200 рублей.

Максим Решетников также обратил внимание на то, что данная мера будет способствовать не только дальнейшему привлечению на наш рынок иностранных граждан, чей труд необходим экономике города, но и позволит гарантировать сохранение должного качества привлекаемой рабочей силы, поскольку стоимость патента останется на достаточно высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, введение патента для мигрантов только в первом полугодии 2016 года принесло в бюджет Москвы 6,8 млрд рублей. А также по словам чиновников, благодаря введению патентной системы в Москве произошла легализация иностранной рабочей силы, миграционный рынок стал прозрачнее и удобнее для работодателей и самих мигрантов, с другой — переход от квот на патенты позволяет защитить рабочие места москвичей.

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