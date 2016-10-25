Москва, 25 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Новый внедорожник All-Terrain, созданный на базе универсала E-Class Estate, будет доступен российским покупателям весной 2017 года, об этом заявили в отечественном представительстве Mercedes-Benz, сообщает издание «Дейли-Мотор».

mercedes-benz.com All-Terrain Mercedes-Benz

Модель All-Terrain была официально представлена на автосалоне в Париже в сентябре этого года. В отличие от стандартной версии E-Class, новинка имеет пластиковую защиту кузова, а именно арок, порогов и бамперов. Помимо этого, в составе базовой комплектации All-Terrain присутствуют 16-дюймовые колесные диски.

Особенностью новинки станет пневматическая подвеска, благодаря которой водитель сможет изменять клиренс автомобиля со стандартных 121 мм до 156 мм. На рынке РФ внедорожник будет доступен с дизельным двигателем объемом 2,0 л, мощность которого составит 194 л.с. при крутящем моменте 400 Нм.

Система полного привода 4Matic сможет работать в пяти режимах работы в сочетании с 9-диапазонным «автоматом». Цена нового Mercedes-Benz E-Class All-Terrain пока неизвестна.