Манчестер, Великобритания, 25 октября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Нападающий сборной Англии Уэйн Руни в ближайшее время может покинуть футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Tsutomu Takasu Уэйн Руни

По данным портала, Руни во время беседы с главным тренером команды Жозе Моуринью узнал, что португальский специалист не рассчитывает на нападающего в текущем сезоне.

По этой причине игроку сборной Англии было рекомендовано приступить к поискам нового клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий Уэйн Руни принял участие в 12 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» и забил один гол.

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