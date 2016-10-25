Кореновск, Краснодарский край, 25 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. 25 октября в Краснодарском крае простятся с погибшим в авиакатастрофе в Ямало-ненецком автономном округе Виталием Провальным. По информации главы администрации Кореновского района Сергея Голобородько, похоронят 47-летнего пилота со всеми почестями как боевого офицера на центральной аллее городского кладбища. Власти окажут помощь в организации похорон.

mchs.gov.ru Крушение вертолета

У Провального в Кореновске остались жена и двое детей.

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МЧС назвало имена погибших и выживших при крушении Ми-8 в ЯНАО

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет МИ-8 потерпел крушение возле поселка Уренгой 21 октября. Воздушное судно красноярской авиакомпании «Скол» летело из Ванкора в Новый Уренгой. На борту крылатой машины были 22 человек — трое членов экипажа и вахтовики, выжить удалось только троим.

Среди погибших граждане Республики Казахстан и жители территорий России — Курганской области, Пермского края, Красноярска, Астрахани, Башкирии, Республики Марий-Эл, Волгоградской, Оренбургской, Новосибирской, Омской и Тюменской областей. Также авиакатастрофа унесла и жизни двух жителей Краснодарского края. Кроме второго пилота Виталия Провального, погиб и пассажир Александр Яковенко из поселка Благородное Отрадинского района.

В крушении Ми-8 на Ямале специалисты винят метеоусловия. Возбуждено и расследуется уголовное дело.