Музыкант из США записал первый в мире альбом для кошек
Вашингтон, 25 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Виолончелист Дэвид Тэйе, солист американского национального симфонического оркестра, впервые в истории выпустил музыкальный альбом, предназначенный для котов и кошек, сообщает Time.
Как пояснил музыкант, сначала он изучал влияние музыки на эмоции человека, однако позже решил попробовать создать мелодии для животных. Сотрудники Висконсинского университета представили музыку первым слушателям — капуциновым обезьянам, которые остались довольны.
Тогда Тэйе решил написать композиции для животных, которые чаще всего находятся рядом с человеком, и выбрал кошек. Альбом из пяти песен был выпущен при содействии Universal Records на средства, собранные через краудфандинговую платформу. Как отметил музыкант, тестирование кошачьей музыки в Висконсине прошло успешно.