Вашингтон, 25 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Виолончелист Дэвид Тэйе, солист американского национального симфонического оркестра, впервые в истории выпустил музыкальный альбом, предназначенный для котов и кошек, сообщает Time.

imgur.com Дэвид Тэйе

Как пояснил музыкант, сначала он изучал влияние музыки на эмоции человека, однако позже решил попробовать создать мелодии для животных. Сотрудники Висконсинского университета представили музыку первым слушателям — капуциновым обезьянам, которые остались довольны.

Тогда Тэйе решил написать композиции для животных, которые чаще всего находятся рядом с человеком, и выбрал кошек. Альбом из пяти песен был выпущен при содействии Universal Records на средства, собранные через краудфандинговую платформу. Как отметил музыкант, тестирование кошачьей музыки в Висконсине прошло успешно.