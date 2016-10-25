Москва, 25 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Рубль укрепляется по отношению к доллару. 24 октября котировки пары USD/RUB снижались до отметки 62,10. Поддержку российской валюте оказывает динамика цен на нефть и приближение пика налоговых выплат в России, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Также позитивным фактором стал и отчет CFTC. Согласно его данным, было закрыто большое число фьючерсных контрактов на продажу рубля. Число контрактов на продажу на конце отчетного периода составляет всего 654», — пояснила Рогова.

«Однако если сегодня, 25 октября, цены на нефть возобновят падение, рубль вряд ли сможет удержать достигнутые высоты и снова начнет движение в район уровня 62,60», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 25 октября Центробанк РФ опустил курсы доллара и евро. Остановленный курс евро уменьшился почти на 30 копеек по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 67,73 рубля. Курс доллара снизился на 21,5 копейки и составил 62,23 рубля. Цена нефти марки Brent составляет 50,94 доллара за баррель.