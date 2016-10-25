Москва, 25 октября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

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Стратегия, принятая в рамках глобальной стратегии ВОЗ по ВИЧ на 2016−2020 годы, определяет цели, задачи и основные направления противодействия распространению ВИЧ в России. Также документ устанавливает целевые показатели реализации программы.

В качестве основных целей стратегии указано увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, а также больных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Также предполагается информирование жителей РФ по вопросам ВИЧ и его профилактики.

В России в 2015 году антивирусную терапию получали 37,3% инфицированных (около 200 тыс. человек). Этот показатель планируется увеличить до 60%. Кроме того, в стратегии в качестве отдельных положений отмечена необходимость оказания социальной помощи ВИЧ — инфицированным и поддержка зараженных детей.