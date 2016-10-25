Краснодар, 25 октября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Учащиеся школ города Армавира Краснодарского края смогут снова получать бесплатное молоко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации 25 октября, чиновникам все-таки удалось изыскать средства на эти цели.

admkrai.krasnodar.ru Молоко

Найти деньги на «школьное молоко» к сентябрю текущего года в Армавире и Мостовском районе местные власти не смогли.

«В Армавире возможность для обеспечения детей молоком нашли только на последней сессии городского собрания. И программа будет возобновлена со второй четверти этого учебного года», — отметила в ходе встречи с районной общественностью вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

А вот в Мостовском районе программа уже возобновилась. Полезный продукт школьники начали получать уже с 17 октября.

Напомним, программа «Школьное молоко» реализуется в Краснодарском крае в течение последних пяти лет. Бесплатное молоко все учащиеся 1−11 классов получали два раза в неделю. В ноябре — декабре 2012 года начали молоко, расфасованное в упаковку «Тетра пак» с трубочкой объёмом 200 мл, школьники получали один раз в неделю, а с января 2013 года — два раза в неделю.

Всего программой охвачено более 500 тысяч школьников. С 2014 года программа финансируется из бюджетов муниципалитетов. Тогда из местных бюджетов было выделено около 330 миллионов рублей. Внебюджетные средства на эти цели не привлекались. В прошлом году проект также был продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года соцподдержки в виде бесплатного молока лишились школьники с 5 по 11 класс. Теперь по стакану молока дважды в неделю будут получать только ученики 1−4 классов краснодарских школ. Такое решение в конце 2015 года на внеочередном заседании городской думы Краснодара приняли депутаты, внесшие изменения в ранее принятое решение «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», которые касались обеспечения учащихся школ молоком и частичной оплаты питания педагогов в общеобразовательных учреждениях. Остались без 23 рублей на питание в день и учителя. Зато, по словам чиновников, в сложной экономической ситуации это снизило нагрузку на местный бюджет на 66,8 миллиона рублей.