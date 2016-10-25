Вашингтон, 25 октября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах президента США началось в штате Флорида. Голосование в этом штате может сыграть важную роль для итогов президентской кампании, передаёт телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

Отмечается, что во Флориде в досрочном голосовании участвует большое количество избирателей, и каждый год их число увеличивается. В этом регионе разница в количестве избирателей за кандидатов от Республиканской партии и от Демократической партии на этот раз минимальна.

К настоящему моменту более 200 тысяч избирателей проголосовали, в том числе и по электронной почте, передаёт Первый канал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентская кампания в США движется к завершению. Последние дебаты показали, что большинство избирателей склоняются в пользу кандидата от демократов экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Предвыборные баталии в информационном пространстве продолжаются.

23 октября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что все «неконституционные» акты исполнительной власти, указы и другие документы президента США Барака Обамы будут отменены в случае его победы.

Представитель предвыборной кампании кандидата на пост главы государства от Демократической партии Кристины Рейнолдс заявила, что выступление Трампа было наполнено «хаотичными» заявлениям и «теориями заговора».