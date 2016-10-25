Сеул, 25 октября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Компания Hyundai Motor Group планирует добровольное сокращение заработных плат на 10%, заявили источники из Hyundai Motor Group, сообщает 24 октября Reuters.

hansangk.com Hyundai Motor Group

Добровольное сокращение заработной платы на 10% коснется руководящего звена компании Hyundai, заявил источник, не предоставив более подробную информацию.

Сообщение о планируемом сокращении появилось за день до выхода отчета о прибыли компании Hyundai в третьем квартале этого года. Специалисты считают, что прибыль компании в третьем квартале сократится из-за забастовок, которые прошли около месяца назад, и снижения продаж на внутреннем рынке.