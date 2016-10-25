Магадан, 25 октября, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Степень выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке будет варьироваться в зависимости от региона. Об этом заявил губернатор Магаданской области Владимир Печёный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. По его мнению, наиболее сильное изменение тарифов на электроэнергию после их выравнивания произойдёт на Чукотке, Камчатке и Колыме.

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«Этот объём зависит от экономически обоснованных тарифов, индивидуальных для каждого субъекта, — сказал глава Колымы. — Одним из самых высоких объём выравнивания будет для Чукотки. Большим он будет также для Камчатки и Магаданской области».

Владимир Печёный также выразил надежду, что Колыма, как и другие отдалённые регионы с замкнутой энергосистемой, будет в числе приоритетных. Губернатор также напомнил, что выравнивание энерготарифов начнётся с 2017 года, а регулирующий этот вопрос законопроект уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала планировалось, что закон о выравнивании тарифов на электроэнергию начнёт действовать с 2016 года. Это станет возможным за счёт надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, средств от либерализации цены благодаря мощности гидроэлектростанции Сибири и с помощью ПАО «РусГидро». Тарифы на электроэнергию в ДФО будут планомерно снижать в течение 2−3 лет, чтобы довести их значения до уровня в остальных регионах России.

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