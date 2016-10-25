Пекин, 25 октября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Китайский центробанк продолжает ослаблять паритетный курс юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, на 25 октября курс составляет 6,6744. Таким образом, главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту еще на 54 базисных пункта.

megabanki.ru Юань

Китайские финансисты полагают, что резкое ослабление национальной валюты КНР, зафиксированное во второй половине октября, вызвано внешними факторами. В частности, резкое удешевление юаня могло быть вызвано переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, данные колебания являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников их Министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением, и, вероятнее всего, уже к началу ноября юань «отыграет» свои базисные пункты.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 октября Народный банк Китая ослабил национальную валюту сразу на 132 базисных пунктов, таким образом уже второй раз за месяц юань обновил шестилетний минимум.