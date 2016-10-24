Порт-о-Пренс, 25 октября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Организация объединенных наций намерена компенсировать $200 млн. от стран-членов организации семьям жертв холеры на Гаити, сообщает Associated Press 24 октября.

ИА REGNUM Флаг ООН

Специальный советник Генерального секретаря ООН Дэвид Набарро сообщил, что денежная компенсация является «моральной ответственностью», однако не означает, что организация признает вину за эпидемию холеры на островном государстве.

«Мы не говорим ни о чем, кроме моральной ответственности», — заявил Набарро журналистам.

Ранее около 5000 жителей Гаити подали иск против ООН с обвинением международной организации в эпидемии холеры, которой с 2012 года заболели 800 тыс. гаитян, 9300 человек погибли. По неподтвержденной информации, вирус холеры был занесен на Гаити миротворцами ООН из Непала.

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Обвинение в причастности к эпидемии холеры не является единственной претензией Гаити к ООН и «мировому сообществу». Главной претензией страны остается исчезновение $1,5 млрд, предназначенных для помощи жертвам землетрясения 2010 года — деньги, собранные буквально всем миром, «таинственным образом» пропали из американского «Красного креста».

От землетрясения на Гаити погибло 222 570 человек, более трехсот тысяч получили ранения. Резкая вспышка холеры произошла именно после землетрясения: инфекция широко распространилась из-за уничтожения объектов водной инфраструктуры и отсутствия качественной медицинской помощи в разрушенной стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Гаити снова находится в ситуации гуманитарной катастрофы. Число жертв урагана «Мэтью», обрушившегося на страну 4 октября, превысило 1000 человек.

В данный момент не менее 175 тыс. человек «потеряли все» и находятся в центрах временного размещения. ВОЗ сообщает о риске новой эпидемии холеры. ООН оценивает необходимое количество срочной гуманитарной помощи в 120 млн, и надеется, что собранные средства на этот раз достигнут адресата.