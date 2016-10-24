Мадрид, 25 октября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Экс-полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм вернется на работу в мадридский «Реал» в качестве посла клуба, сообщает Marca.

beautynote.gr Дэвид Бекхэм

Как ожидается, 41-летний Дэвид Бекхеэм займётся продвижением бренда «Реала» на рынке США. Информации о том, когда именно состоится официальное назначение, на данный момент нет.

Напомним, знаменитый футболист выступал за «Реал» с 2003 по 2007 год. В составе мадридский клуба Дэвид Бекхэм провел 155 матчей, забив 20 мячей. В 2013 году спортсмен объявил о завершении своей карьеры, начав активно заниматься рекламными проектами.