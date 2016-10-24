Чикаго, США, 24 октября, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс поддерживает повышение ставки рефинансирования в США от нынешнего уровня в 0,25−0,5%, передаёт Reuters. По его мнению, это позволит в будущем снизить ставки в случае возможного шока.

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Центральный банк США не имеет права покупать корпоративные облигации или принимать другие чрезвычайные методы смягчения денежно-кредитной политики, используемые Европейским центральным банком и другими центробанками, добавил он.