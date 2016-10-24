Вена, 24 октября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Глава националистической Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе назвал канцлера Германии Ангелу Меркель «самой опасной женщиной в Европе». Он обвинил Меркель в либеральной политике, предупреждая о возможной гражданской войне, если миграция в Европу не прекратиться.

ИА REGNUM

Антимигрантские комментарии Штрахе, обращённые сторонникам его партии, контрастируют с умеренным настроем Норберта Хофера, кандидата от FPÖ на президентскую должность.

Хофер обратился прежде всего к тем австрийцам, которые, как правило, не голосуют за FPÖ. Таким образом, политик стремится завоевать поддержку крайних экстремистов перед президентскими выборами 4 декабря.

«Крупнейшая массовая миграция веков» делает «неизбежной гражданскую войну», заявил Штрахе.