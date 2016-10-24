Рим, 24 октября, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци сообщил о том, что Еврокомиссия направила письмо, в котором предостерегла третью крупнейшую экономику Евросоюза от нарушения бюджетных правил ЕС, передаёт Reuters. По словам Ренци, ЕК предупредит не только Италию.

Франческо Гварди. Послы на аудиенции дожа в Зале Совета во Дворце дожей (фрагмент). 1776 — 1778

«Письмо скоро придёт и коснётся нескольких стран, не только Италии, из-за некоторых незначительных расхождений, но я не думаю, что это самая важная вещь, потому что мы делали дела в соответствии с этими правилами», — рассказал итальянский премьер телеканалу Tg5.

«Я определённо не позволю некоторым европейским технократам рассказывать мне, что я не могу реструктурировать школы, потому что вы не можете поставить под вопрос стабильность», — добавил он.

По правилам Пакта роста и стабильности (Stability and Growth Pact), включённого в Амстердамский договор 1997 года, страны-члены Евросоюза обязуются сохранять дефицит бюджета на уровне 3% от ВВП, а национальный долг лимитирован 60% от ВВП. Однако на протяжении почти 20 лет правительства игнорируют SGP, особенно после начала долгового кризиса в зоне евро в 2010.