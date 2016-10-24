Брюссель, 24 октября, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Европейский союз намерен до последнего бороться за то, чтобы успеть с графиком подписания договора о зоне свободной торговли с Канадой (CETA), пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Свободный полет

Президент Европейского совета Дональд Туск вечером 24 октября договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предварительно не отказываться от CETA. Подписание соглашения было изначально запланировано на 27 октября.

«Мы призываем все стороны найти решение», — говорит Туск.

Ранее правительство Бельгии заявило о своей неготовности одобрить договор ввиду внутриполитических причин. Бельгийский регион Валония отвергает CETA.