Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 21:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области появится комиссия для работы с застройщиками, которым по спорным причинам было отказано в выдаче разрешения на строительство. Об этом сегодня, 24 октября, на заседании координационного совета при губернаторе региона сообщил заместитель председателя областного правительства по строительству Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alan Levine Кирпич

Михаил Москвин привел в пример Московскую область, где существует так называемый «день неудачника», в рамках которого глава региона выслушивает застройщиков, которым было отказано в выдаче разрешения на строительство. Такое же мероприятие, только на уровне замглавы правительства региона и с более корректным названием, теперь будет дважды в месяц проводиться и в Ленинградской области.

По словам Москвина, уже сейчас имеется перечень вопросов, которые предполагается обсудить на первых заседаниях такой комиссии. Например, одним из первых спорных вопросов станет преодоление проблем, связанных с утверждением правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципальными образованиями. Отдельно речь пойдет о расхождениях в понятии «этажность», поскольку до сих пор возникает неразбериха — считать ли цокольный этаж, подземный паркинг этажом или нет.

«Количество этажей сейчас трактуется с учетом всех подземных. Так, в ПЗЗ написано, что можно строить четыре этажа, в градплане — четыре, а технический паспорт уже готового объекта пришел на пять этажей. Пока эта коллизия решается за счет застройщика с точки зрения трудозатрат. Мы хотим, чтобы эта ситуация решалась за счет органов власти. Если такие спорные моменты будут повторяться от случая к случаю, то мы для себя определим, что это решаем так, и будем по этой схеме работать», — сказал Москвин.

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Как сообщил глава комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Вячеслав Шибаев, согласно статистике, правительство Ленобласти одобряет запросы застройщиков на строительство только в половине всех случаев. «В большинстве случаев мы разъясняем ошибки и в рабочем порядке устраняем нарушения», — отметил он.

По словам руководителя представительства Ассоциации стратегических инициатив в СЗФО Арзума Арзуманяна, теоретически, каждая строительная компания должна проходить для получения всех разрешительных документов лишь четыре процедуры, потратив на них не более 85 дней. Но на деле застройщики говорят о необходимости проходить до 17-ти процедур, а длительность решения всех вопросов достигает 156 дней.

Как сообщил Михаил Москвин, на сегодняшний день в Ленобласти на разных этапах реализации находится строительство 8,7 млн кв метров жилья, при этом всего под застройку готово участков на 25 млн квадратных метров.