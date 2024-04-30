Тверь, 24 октября, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Тверская область наряду с Чукотским автономным округом и Камчатским краем вошла в число регионов, не готовых к отопительному сезону — такие данные прозвучали 24 октября на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сейчас принимаются все меры для оздоровление ситуации на «Тверской генерации» и обеспечения стабильной работы теплоэнергетического комплекса Твери.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

«В настоящее время создана комиссия во главе с новым губернатором, вопросы начали решаться. Будем надеяться, что их удастся до 15 ноября завершить. Уже принято решение передать контрольный пакет акций «Тверской генерации» в муниципальную собственность, и после этого решения темпы подготовки увеличились», — отметил на совещании вице-премьер Дмитрий Козак.

«Главное в нашей работе — обеспечение устойчивого прохождения отопительного периода. Сейчас 100% объектов соцсферы и жилого сектора города Твери подключены к теплу. Однако есть объекты, где параметры снижены из-за завершающихся работ по реконструкции тепловых сетей. Приняты все меры для завершения работ в ближайшие дни», — прокомментировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сегодня же глава региона провел совещание по вопросам теплоснабжения областного центра. Как отмечалось, на данный момент идет согласование работ по восстановлению дорожного покрытия на Зеленом проезде, где на прошлой неделе был завершен монтаж теплотрассы. Окончание благоустройства планируется в начале ноября. Производится врезка смонтированных трубопроводов на участке по улице Новоторжская, бульвару Радищева. Также идут монтажные работы по улице Резинстроя, завершить их предполагается до 1 ноября. 26 октября будет произведена врезка трубопровода на улице Хромова и одновременно устранен дефект на улице Докучаева. Это необходимо для улучшения параметров теплоснабжения в микрорайоне Юность.

На совещании также принято решение о продолжении реконструкции теплотрасс по улицам Резинстроя, Новоторжской, что позволит отремонтировать оставшиеся участки с большим риском аварийности и произвести полную замену трубопровода.

Ранее, 21 октября, Игорь Руденя доложил о ситуации на селекторном совещании, которое провел Дмитрий Козак. Он сообщил, что отопительный сезон в регионе начался с 16 сентября. В регионе к теплу подключено 100% объектов социальной сферы и 99,9% жилищного фонда. Ситуация в Твери, где возникли проблемы с главной теплоснабжающей организацией «Тверская генерация», находится под контролем региональных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Твери стартовал 21 сентября. 22 сентября стало известно об отставке главы администрации Юрия Тимофеева, а на следующий день пост покинул и глава управления ЖКХ города. В тот же день суд арестовал и двух руководителей теплоснабжающей организации — гендиректора Яна Горелова и управляющего Сергей Горохова.