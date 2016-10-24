Берлин, 24 октября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Пилот германского бундесвера из состава контингента НАТО в Прибалтике Свен Якоб заявил, что российские самолеты стали летать у границ Евросоюза по другому и с иной периодичностью, сообщает газета Bild, опубликовавшая интервью с пилотом Свеном Якобом.

manolofranco Самолет

В своем интервью Якоб прокомментировал последние обвинения в адрес России со стороны Финляндии и Эстонии, утверждавшие, что российские самолеты нарушают их границы.

В частности, Свен Якоб отметил, что ни один российский самолет не пролетал ни над материковой частью, ни над островами Финляндии или Эстонии, однако над нейтральными водами Балтийского моря российские боевые самолеты стали летать гораздо чаще, чем это наблюдалось ранее. Это вызвало более частые вылеты самолетов НАТО. Он рассказал, что в 2015 году в ходе российских военных учений в воздухе находилось столько самолетов ВКС России, что летчики НАТО были подняты по тревоге. По его мнению, рост интенсивности полетов российских ВКС является проверкой реакции НАТО.

Тем не менее, Якоб подчеркнул, что до сих пор не наблюдал со стороны российских коллег никаких враждебных или агрессивных маневров.

Напомним, страны Прибалтики не имеют собственных боевых самолетов, но с апреля 2004 года полеты в их воздушном пространстве совершают в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, базирующиеся в Литве.