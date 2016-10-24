Астана, 24 октября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Казахстане с января по сентябрь 2016 года объем наличных денег вырос на 26,2% — до 1,56 трлн тенге (около 294 млрд рублей), сообщает сегодня, 24 октября, Национальный банк республики.

Аверс купюры 20 000 тенге

При этом денежный агрегат М1, включающий наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, увеличился в сентябре на 0,3% (с начала года — на 33,2%) и составил 4,038 трлн тенге (760,8 млрд рублей). Индикатор М2, включающий в себя наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты, уменьшился на 2,8% (+27%), до 10,923 трлн тенге (около 2 трлн рублей).

Экономист Константин Пак пояснил корреспонденту ИА REGNUM, о чем говорят цифры.

«В целом изменения, происходящие с денежными агрегатами, объективно отражают процессы, происходящие в экономике. Рост агрегата М1 в первую очередь отражает реальную инфляцию. Цены выросли — для их обслуживания нужно больше денег в экономике. Настораживает непропорциональный рост именно наличных денег в отражении, что, на мой взгляд, показывает шаг назад в прозрачности экономики. Похоже, бизнес и частные граждане показывают уменьшение доверия экономике и предпочитают держать деньги в наиболее ликвидном виде. Отношение М1 к М2 выросло до 36%, хотя всего пару лет назад составляло всего 17%. Для справки, в Великобритании этот показатель составляет менее 2%, в США — менее 8%. Что говорит о повышении непрозрачности экономики», — пояснил экономист.

ИА REGNUM: В чем опасность держать деньги, например, на банковском счету?

Может возникнуть опасение, что тебе их просто не выдадут. И в целом при таком варианте держатель денег находится под колпаком государства.

ИА REGNUM: Чем чревато такое недоверие?

Экономика становится менее управляемой. Денежные потоки сложнее отследить, непонятно, какие процессы происходят, кто где зарабатывает, кто что покупает. Конечно, в такой ситуации будет поступать меньше налогов, экономика будет уходить «в тень».

Что касается инфляции, добавим, что, по мнению экономиста Айдархана Кусаинова, властям стоит пойти на ее дальнейшее повышение.

«В той новой экономической политике для Казахстана, которую я предлагаю, тоже надо и придется пойти на более высокий уровень инфляции. Это часть экономической политики: защита внутреннего рынка, удорожание импорта, повышение таможенных пошлин», — отметил эксперт в интервью ИА REGNUM.