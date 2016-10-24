Амман, 24 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филипо Гранди говорит, что ООН в ближайшее время будет в состоянии разместить в палатках 150 тысяч мирных жителей. Последние, как ожидается, покинут Мосул и его окрестности во время операции армии Ирака по освобождению города, передаёт ABC News.

bundeskanzlerin.de Лагерь беженцев

На пресс-конференции в Иордании Гранди сообщил о том, что около 7 500 человек уже покинули предместья Мосула, а другие 1 000 иракцев перебрались в Эль-Хасаку на севере Сирии.

Комиссар похвалил Иорданию за размещение беженцев, при этом раскритиковав международное сообщество за неспособность разрешить конфликт в Сирии.

На вопрос о 80 тысячах сирийских беженцев, застрявших на границе с Иорданией, Гранди ответил, что ООН близка к заключению сделки с Амманом, чтобы возобновить поставку гумпомощи спустя восемь месяцев.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.