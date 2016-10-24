Рим, 24 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Итальянские СМИ цитируют исследование, проведенное американским центром стратегических и международных исследований (CSIS), которое предупреждает Европу о том, что Россия выстроила ряд тайных экономических и политических мер для манипуляции пятью странами Центральной и Восточной Европы, а именно: Болгарией, Венгрией, Латвией, Сербией и Словакией. Цель — дискредитация либеральной демократической модели этих стран с целью подорвать трансатлантические связи.

Советский плакат «Мы хотим строить, а не разрушать!»

Согласно отчету, «Москва склонила на свою сторону симпатизирующих ей политиков, пытается доминировать на энергетических рынках и в других отраслях экономики в этих странах, влиять на правительства». Заключение доклада: «В некоторых странах влияние России стало настолько распространенным, что бросает вызов национальной стабильности, западной ориентации и евро-атлантической стабильности». Как подчеркивается в статье итальянского аналитического сайта Formiche.net, временной контекст, в котором вышло американское исследование, очень актуален. Это касается официальных обвинений со стороны Вашингтона в том, что Москва ищет способы повлиять на результаты президентских выборов в США. Русские хакеры действуют против избирательных систем США и против общественных деятелей в политическом и военном мире, а особенно, против Демократической партии.

Отношения между Западом (США, Европейский союз, НАТО) и Россией находятся на пике напряженности, — пишет журналист Эмануэле Росси. Недавно ЕС решил не вводить новые санкции против Москвы, которая считается виновной в зверствах в Алеппо. Брюссель решил подождать и пока ограничиться осуждением, выраженным в специальном документе, в котором он угрожает принять новые практические меры, если Россия продолжит стоять на своем. Но решение принесло с собой раскол в европейском фронте, потому что такие страны, как Франция, Германия и Великобритания хотели наказать Москву серьезно именно поступками, а не просто словами. Италия, Испания, Кипр и Греция выступили, как оппозиция с просьбой принять более мягкие меры. Дело в том, что в Италии набирают обороты пророссийские позиции, особенно популярные среди оппозиционных партий. Анонс Рима о решении, принятом еще в июле, об отправке своих солдат для участия в миссии НАТО, которая предусматривает развертывание боевых групп, действующих в странах Прибалтики, вызвал огромную политическую полемику в стране.

В качестве методов, с помощью которых Россия открывает новый политический фронт в Европе, по мнению американского центра исследования, используются: «поддержка крайне правых, настроенных против либерализма Европейского Союза, а также мега-сделки, вроде контракта на 12,2 млрд евро на строительство двух новых атомных реакторов в Венгрии (благодаря правительству во главе с популистской и националистической партией премьер-министра Виктора Орбана»). Как комментирует итальянский журналист, «именно правительство Орбана позволяет культивирование пророссийских предпринимателей, которые потом пробираются в политику и начинают защищать интересы и влияние Москвы». В Болгарии, например, экономическое присутствие России настолько сильно, что в период с 2005 по 2014 год оно в среднем составило 22 процентов от ВВП Болгарии. Анализ американского центра стратегических и международных исследований говорит, что Болгария — это «страна с высоким риском государственного российского влияния», своего рода протекторат, какой стала Сирия, которая, по крайней мере, за последний год, стала почти полностью зависеть от России, от ее дипломатов и военных, чтобы обеспечить свое существование.

Американский центр исследований также приводит решения того, как противостоять России. Итальянский сайт приводит эти методы без комментариев. «Необходимо использовать агентов в сфере экономики, которые бы работали над специализированными и общими объектами в попытке отследить незаконные действия, производимые Россией в рамках проектов, которые взаимодействуют с финансовой системой западных стран. Такие меры должны быть включены в План готовности, с которым НАТО предусматривает оперативное реагирование на вмешательства России (это также относится к развертыванию воинских частей на Восточном фронте). А поскольку Москва отвечает на эти программы, говоря, что ее окружают и что она под угрозой, ее реакция должна быть направлена в значительной степени на обеспечение прозрачности собственных сделок и борьбу с коррупцией. Странам Запада США советует более тщательно осуществлять мониторинг на местном уровне фондов развития, предоставленных Брюсселем. Ведь в этих вопросах некоторые западные страны по-прежнему страдают. Также следует проводить ежегодный анализ европейских государств, которые рискуют оказаться в зоне российского влияния. Ну и напоследок никогда не следует забывать про контроль за распространением российской медиа-пропаганды, следует поощрять только независимую исследовательскую журналистику».