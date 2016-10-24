Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Трудовых мигрантов можно обеспечить возможностью получить патенты прямо на территории жилых городков у строек, ведущихся на территории Ленинградской области. Соответствующий пилотный проект, который можно распространить и на другие регионы России, разрабатывается в областном правительстве. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил глава комитета по труду и занятости населения 47-го региона Алексей Брицун, передает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Строитель

На заседании координационного совета с застройщиками по вопросам комплексного развития территорий зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин посетовал, что при исполнении поручения полномочного представителя президента РФ в СЗФО по решению проблемы конфликтов с участием трудовых мигрантов власти пришли к выводу, что никто не несет ответственности «за правопорядок, за регулирование взаимоотношений между иностранными рабочими, которые работают на стройках».

Нет таких полномочий у Госстройнадзора, не хватает участковых уполномоченных полиции на такую огромную «армию» строителей, миграционная служба, вошедшая в состав МВД, только оформляет и проводит плановые и внеплановые проверки, а застройщики и вовсе пеняют на подрядчиков. «Нашли противоречия в исполнении этого поручения — такая коллективная безответственность получается. Вывод простой: единственная возможность заключается в совместной работе всех органов власти и застройщиков», — сказал Москвин.

По словам главы комитета по труду и занятости населения Алексея Брицуна, случаи правонарушений с участием трудовых мигрантов, действительно, участились.

«Значительное количество мигрантов приезжают в регион для поиска работы. При этом зачастую они даже не имеют представления о том, где они будут работать в ближайшее время. Региональным и федеральным органам исполнительной власти необходимо выработать такую модель привлечения иностранной рабочей силы, чтобы мы понимали, где находится тот или иной гражданин, и к какому работодателю он имеет отношение», — сказал Брицун.

По его словам, в настоящее время в правительстве Ленобласти разрабатывается пилотный проект, который позволит решить эту проблему. Проектом предполагается, что рядом со строительными площадками будут размещены городки для мигрантов, которые будут включать в себя всю необходимую для жизни рабочих инфраструктуру — прачечные, пункты питания, душевые, туалеты и так далее. Также на этих территориях будет обеспечен строгий пропускной режим, который позволит систематически подтверждать законное нахождение иностранного гражданина на территории региона.

Мигрант даже получит возможность поискать нового работодателя. Так, на территории такого городка, по словам Брицуна, можно будет организовывать прохождение медкомиссий, тестирование на знание языка, фотографирование, подачу полного пакета документов для оформления органами МВД и получения трудового патента. Это, подчеркнул областной чиновник, «минимизирует поездки иностранцев по территории субъекта, обеспечит безопасность населения страны и, как следствие, поможет избежать конфликтных ситуаций».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы на территории Ленобласти произошло несколько массовых инцидентов с участием трудовых мигрантов. Это вызвало возмущение жителей и обеспокоенность областных властей.

Читайте также: Девять мигрантов после драки на стройке под Петербургом будут выдворены

Читайте также: Группа нетрезвых мигрантов избила человека на стройке в Ленобласти

Читайте также: В Ленобласти 14 нелегальных мигрантов сбежали, разобрав стену