Рига, 24 октября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года население Латвии сократилось на 4636 человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Рождаемость по-прежнему не превышает смертность, поэтому естественный прирост населения в Латвии с 1991 года остается отрицательным, указывает ЦСУ, сообщаетLETA.

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По информации ЦСУ за первые девять месяцев 2016 года в Латвии зарегистрировано 16,63 тыс. новорожденных — на 19 больше, чем за тот же период 2015 года. Смертность за этот период немного сократилась — за девять месяцев 2016 года зарегистрировано 21,266 тыс. умерших, что на 96 меньше, чем в 2015 году.

Также сообщается, что в 2016 году сократилось количество зарегистрированных браков — за девять месяцев зарегистрировано 11,095 тыс. браков, что на 87 меньше, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия в 2015 году была второй по уменьшению численности населения в ЕС после Литвы. Так, в Латвии сокращение численности населения составило 0,87% в расчете на 1000 жителей, в Литве — 1,13%. В Хорватии спад численности населения составил 0,82%, в Болгарии 0,67%, в Греции 0,6%, в Румынии 0,56%.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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