Орел, 24 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. «Когда вы перестанете помогать воровать деньги из бюджета области? Я обращаюсь ко всем членам правительства», — заявил на аппаратном совещании 24 октября губернатор Орловской области Вадим Потомский, адресуя вопрос подчиненным.

Фред Барнард. Держи вора! 1875

Как сообщили «Орловские новости», сегодня на совещании глава региона подверг жесткой критике работу по организации поставок питания в школы региона. Поводом к «разбору полетов» стал отчет Контрольно-счётной палаты области: по данным аудиторов, основная часть закупок, а всего на эти цели было выделено 91,7 млн рублей, проводилась через одного поставщика, без проведения конкурсов. Без проведения конкурсов сэкономить на поставках, соответственно, бюджетные деньги не удалось.

«Два года говорю, что у нас здесь происходит полный бардак, — заявил Потомский. — Поручал сделать единый центр закупок, но никакого решения вы мне не представили. Когда вы перестанете помогать воровать деньги из бюджета области? Я обращаюсь ко всем членам правительства».

Глава региона высказал уверенность, что присутствуют признаки сговора между заказчиком и поставщиком. Теперь законность заключения договоров проверит ОБЭП, также губернатор поручил передать доклад КСП в прокуратуру.

Вадим Потомский предупредил начальника аграрного департамента и начальника департамента социальной политики: «Через 10 дней мне решения не предложите — решение будет принято по вам».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что администрация Орла задолжала за школьное питание его поставщикам более 50 млн рублей. Как заявили тогда в мэрии, долг скопился из-за сложностей с исполнением утвержденного на этот год бюджета.