Москва, 24 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В целом российские регионы завершили подготовительные работы к отопительному сезону, об этом 24 октября в рамках совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава правительства отметил, что, по данным Минэнерго и Минстроительства, на всей территории России выполнены необходимые ремонтные работы, благодаря чему сократилось количество аварий. Также созданы необходимые запасы топлива. В целом дома, котельные, тепло‑ и электросети, водопроводы готовы к холодному периоду.

Тем не менее, отметил Медведев, есть и ряд «отстающих регионов». Вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что речь идет о Чукотке, Камчатке и Тверской области.

В ответ премьер-министр заявил, что, в отличие от регионов Дальнего Востока, для Тверской области такое положение дел недопустимо и призвал «взбодрить как следует» власти указанных регионов.