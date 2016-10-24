Астана, 24 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. На космическом комплексе «Байконур» отдают дань памяти погибшим первопроходцам космоса, сообщает Казинформ сегодня, 24 октября.

Kevin Gessner Траурные свечи

24 октября 1960 года при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 погибли люди. Три года спустя, в 1963 году, в этот же день трагедия повторилась при испытаниях ракетно-космической техники.

В память о случившемся 24 октября на космодроме останавливается работа, последние 53 года на эту дату не назначают пусков.

В 1960 году несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16 произошел за 30 минут до запланированного пуска, случился взрыв и пожар. По официальным данным, в огне погибли 74 человека. Позднее от полученных ожогов и ран скончались еще четыре человека (по другим данным погибли от 92 до 126 человек). Среди жертв трагедии — главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения СССР, главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

В 1963 году на территории комплекса опять возник пожар — огонь вспыхнул при работах в загазованной шахте стартовой позиции ракеты Р-9А на площадке 70. Жертвами стали 8 человек.

24 октября стало днем траура. В этот день по устоявшейся традиции жители и гости Байконура проводят траурный митинг у мемориала погибшим ракетчикам, а в храме Святого Георгия Победоносца проходит поминальная служба. Дань памяти погибшим отдают также на месте случившихся катастроф на площадке космодрома.

В 2010 году вышел документальный фильм, посвященный 24 октября — «День, когда не стартуют ракеты».

Добавим, последней крупной аварией на Байконуре стал взрыв в 2013 году ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту три российских спутника. Врыв произошел через несколько секунд после старта, ракета упала в Кзыл-Ординской области недалеко от места запуска. Жертв не было.